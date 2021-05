Masser af danske kørere klar til Le Mans: Mikkel Jensen skal køre Ferrari i 2021-løbet

Car Guy Racing stiller til start i GTE Am-klassen under schweiziske Kessel Racing, og holdet får mulighed for at forberede sig og blive rystet sammen, når de stiller op til årets anden afdeling af FIA World Endurance Championship på den portugisiske Portimao-bane den 11.-13. juni.

"Udover at debutere i VM-serien, bliver det også min debut i en GTE-racer. Jeg har kørt en del GT3-løb de senere år, men GTE-bilen er noget mere hardcore racerbil med mere downforce, ingen ABS-bremser og så videre. Vi har kun ét løb til at forberede os, så jeg er glad for, at jeg allerede har en del Le Mans-erfaring efter sidste års 24-timersløb og Le Mans Cup-løbet i 2019," siger Mikkel.

Jan og Kevin i samme bil i Le Mans

Udover Mikkel Jensen har en lang række andre danske kørere bekræftet deres deltagelse i 2021-løbet.

Kevin Magnussen er med både i 2021 og 2022. I år deler han bil med sin far Jan Magnussen og danske Anders Fjordbach i LMP2-klassen for Team High Class Racing. Fra 2022 skal Kevin og Mikkel dele bil i deres første sæson som fabrikskørere for Peugeot Sports Hypercar-program i FIA World Endurance Championship - som netop omfatter 24-timersløbet på Le Mans.

Porsche-fabrikskører Michael Christensen og duoen Marco Sørensen og Nicki Thiim er med i gen i GT Pro-klassen i henholdsvis Porsche 911 RSR og Aston Martin Vantage, og Nicklas Nielsen og Michelle Gatting kører igen Ferrari i GT Am-klassen.

Det betyder hele ni danske kørere, hvilket er rekord i Le Mans.

24-timers løbet køres 21.-22. august 2021.

Vi følger sagen.