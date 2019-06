Marco Sørensen kører The Dane Train i pole på Le Mans

Aston Martin Racing får en god start på årets største løbsweekend med deres pole position i GTE Pro-klassen. Det sker 60 år efter at blandt andet Carroll Shelby kørte mærkets første og hidtil eneste generelle sejr hjem i 24-timers løbet i Le Mans i DBR1 i 1959.

På en tør bane med svag vind og temperaturer omkring 12 grader kørte Marco Sørensen en omgang på 3:48.00 i #95 Aston Martin Vantage, hvilket var 0.112 sekunder hurtigere end nærmeste konkurrent.

Marco gav 100 pct. på én omgang

"Vi havde et par mindre ting, der skulle forbedres fra første til anden kvalifikation, og drengene i pitten gjorde et fint stykke arbejde. Vi vidste, at vi skulle ramme minutterne lige før solen gik ned (kl. 22.30, red.). Det er på samme tid en fantastisk følelse at give fuld gas og en lille smule skræmmende. Jeg var heldig at ligge i læ af andre biler ned ad langsiderne, og kørte 100 pct. af hvad bilen kan. Man skal ikke tænke for meget over det, men stole på sine instinkter. Vi vidste, at vi havde en chance for at tage pole, men rent faktisk at gøre det giver et kæmpe boost til teamet," siger Marco Sørensen.