Magnussen er tilbage! Flere danske kørere end nogensinde til Le Mans

ParkOne Racing har i en sen manøvre sikret sig den ene af Inter Europol Competitions to LMP2-biler og skal dermed forsøge at vinde den franske klassiker sammen med et succesfuldt internationalt sportsvognsteam.

Inter Europol Competition sikrede så sent som i sidste uge et podieresultat i FIA World Endurance Championship på Spa-Francorchamps, og mens teamet normalt kendes på sine karakteristiske grønne racerbiler, stiller Magnussen, Fjordbach og Kvamme op i unikt og genkendeligt ParkOne-design.

Jan Magnussen: Vi glæder os helt vildt

"Kæmpe tak til ParkOne og Needit Denmark, som har udnyttet en fantastisk mulighed for at være med i verdens største racerløb. For mig personligt er det ekstra specielt, eftersom det bliver min 24. deltagelse i Le Mans. Det er vildt at tænke på, at jeg under mit første løb i 1999 sagde til journalisterne, at jeg aldrig ville komme tilbage igen. Det var et meget problematisk ræs, og vi havde ikke en chance for at vinde, men min holdning ændrede sig, da jeg endelig kørte bilen over målstregen og så mit team stå og juble. Siden da har Le Mans været årets højdepunkt, og jeg er glad for at være tilbage igen," isger Jan.

"Med kun fem uger til start har vi begrænset tid til test og forberedelse, men med et stærkt hold i ryggen kombineret med et lineup af kørere med masser af langdistanceerfaring er vi optimistiske og glæder os til at komme i gang, lyder det.