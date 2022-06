Le Mans varmer op til årets brag: Sådan gik kvalifikationen

LMP2: Nicklas er opportunist

I LMP2-klassen var det som sædvanligt ekstremt tæt. Da der var tre minutter tilbage af kvalifikationen, understregede sidste års vinder af klassen, Robin Frijns i #31 Oreca 07-Gibson, at han også har tænkt sig at køre med om sejren i år.

En udfordrende kvalifikation tog modet fra Nicklas Nielsen, Alessio Rovera og Francois Perrodo, som efter sidste års GTE Am-sejr i år stiller op i LMP2 Pro/Am i 24-timersløbet på Le Mans. Den blanke AF Corse Oreca 07 #83 sluttede på en skuffende 22. plads.

"Kvalifikationen onsdag afspejlede slet ikke vores fart og blev hæmmet af et rødt flag, regnvejr og en lidt rodet indsats generelt. Det havde været fedt at kunne sætte en tid helt oppe i front, som vi gjorde i vores debutløb på Sebring, hvor vi tog pole position i LMP2-klassen. Men vi har 24 timer til at bevæge os op gennem feltet, så vi har fokuseret på at få skabt en stærk løbsbil," lyder det fra Nicklas Nielsen.

"Vi skal stadig huske, at vi er rookies på Le Mans. Det er første gang både kørerne og teamet stiller op i LMP2-klassen, og vi er oppe imod nogle utroligt dygtige og erfarne teams, som er specialiseret i LMP2 og været her i mange år. Vi har fra starten vidst, at vi skal holde stilen fra VM-serien og gøre vores bedste, og så må vi se, hvad der sker i løbet af de 24 timer. Men indtil da synes jeg, at vi kan være godt tilfredse med vores forberedelse," siger Nicklas.