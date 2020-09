"Le Mans uden tilskuere - det har jeg alligevel aldrig oplevet før"

Jeg har oplevet løbet hvert år siden 1983, hvor jeg var mekaniker for min deltagende far – og nu skal det altså køres uden tilskuere! Jeg har aldrig oplevet Le Mans med under 200.000 mennesker på lægterne – og så INGEN i år!

Det kræver mere fantasi, end jeg kan mønstre, at forestille sig, hvordan det bliver, men anderledes bliver det helt sikkert. Mit håb er blot at kunne formidle videre til vores mange seere, at løbet forhåbentlig stadig er sig selv.

Løbet i sig selv er altid en oplevelse, og det er jeg sikker på, at det også bliver i år. Ikke kun på grund af de specielle omstændigheder, men også en fantastisk stærk GT-klasse, som har danskere i alle favorit-bilerne. GT-klassen bliver bare ved med at være blændende i disse år, og jeg er sikker på, at det også gælder i år.

Alt bliver anderledes i år

Det faktum, at vi får flere mørke timer og større mulighed for regn kommer helt sikkert også til at spille ind, hvor netop de to faktorer har stor betydning for resultatet.

Jeg forventer et løb, hvor alt bliver anderledes, men hvor næsten alt på asfalten forbliver det samme – det er i hvert fald mit håb, for verdens største motorløb har altid formået at overraske mig, og det gør det garanteret også i år! Og så vil jeg bare sunde mig efter løbet og glæde mig til, at verden bliver mere normal i 2021, så jeg igen skal dele oplevelsen live med mindst 200.000 andre entusiaster.

