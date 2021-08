Konkurrencen var drabelig i LMP2-klassen, hvor belgiske Team WRT førte fra lørdag aften med de to forreste biler. Det blev et grusomt løb for dem, for den førende bil #41 med Robert Kubica bag rattet gik i st efter Dunlop-broen. På sidste omgang! Det betød, at #31 WTR vandt, mens #28 JOTA og Panis Racing kom på de næste pladser.

LMP2 - resultat

1. Oreca 07 - Gibson #31 Team WRT - FRIJNS / HABSBURG / MILESI

2. Oreca 07 - Gibson #28 Jota - ELAEL / VANDOORNE / BLOMQVIST

3. Oreca 07 - Gibson #65 Panis Racing - CANAL / STEVENS / ALLEN