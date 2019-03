Der kan komme helt op til 10 danske kørere til Le Mans 2019

Michelle debuterer i LM GTE Am

Michelle Gatting er debutant på Le Mans, som hun har drømt om at vinde siden hun kunne gå. Hun stiller op som den ene af tre kvindelige kørere i #83 Ferrari 488 GTE for schweiziske Kessel Racing.

Michelle Gatting: Jeg skal køre Le Mans i år!

Christina Nielsen har skrevet kontrakt med britiske Strakka Racing om at køre deres Mercedes-AMG GT i Intercontinental GT Challenge-serien i 2019. Det er ikke oplyst, om Christina kommer til Le Mans i en anden bil – men mon ikke, der dukker et tilbud op?

Danskerbil på reservelisten

Danske High Class Racing ligger nummer ét på reservelisten, og har dermed en chance for at komme med i løbet. De har købt en ny Oreca-bil for at kunne matche det øvrige felt, og deltager i år i den asiatiske Le Mans-serie.

"Vi vil gerne være det nationale danske team, som man har set andre blive tidligere. Det er det mere langsigtede håb for os. Vi håber absolut, at vi kan komme ud at køre Le Mans – måske allerede i år – men det er ikke det, som vores forretningsplan står og falder ved," siger teamchef Peter Utoft til boxengasse.dk.

Mikkel kører opvarmning i LMP3

Som opvarmning til 24-timers løbet køres en afdeling af European Le Mans Series. Her deltager den 25-årige danske BMW-fabrikskører Mikkel Jensen for et italiensk team.

Mikkel er desuden reservekører for BMW Motorsport i 24-timers løbet, og skal kunne springe i en af deres BMW M8 GTE-biler med kort varsel hvis det bliver nødvendigt.

Der er altså mulighed for at opleve helt op til 10 danske kørere til 24-timers løbet. Se den officielle deltagerliste her (åbner som pdf i nyt vindue).

Det bliver stort, så gør som Bil Magasinet, og køb billet hos K-Rejser allerede nu!