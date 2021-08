Kevin i danskerlejren på Le Mans: "Jeg er vant til at starte som nr. 20"

"Det var godt at få nogle omgange i en bil, som endelig rammer noget af dét, som vi har brug for. Der er stadig et stykke til de hurtigste i klassen, men vi har bevæget os længere frem i feltet og føler nu, at vi kan være med til at kæmpe med dér, hvor det er sjovt," lød det fra Kevin Magnussen.

Mekanikere under pres

"Kæmpe tak til hele holdet for en fantastisk indsats. Vores mekanikere var under hårdt pres for få bilen gjort klar til den allersidste chance for at komme på banen inden løbet i morgen. Heldigvis gav vores anstrengelser pote. Vi har et godt udgangspunkt nu, og vi glæder os til at tage hul på den opgave, vi er kommet for at udføre," lyder det fra den tredje kører i #49, Anders Fjordbach.

Den 89. udgave af 24-timersløbet på Le Mans skydes i gang lørdag den 21. august klokken 16.00. Kevin Magnussen, Jan Magnussen og Anders Fjordbach stiller op i Team SASHI High Class Racing #49, mens søsterbilen med startnummer #20 køres af Marco Sørensen, Dennis Andersen og amerikanske Ricky Taylor.