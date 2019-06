Jan Magnussen starter treer efter stærk Le Mans-kvalifikation

Det blev en spændende afslutning på tredje og afgørende kvalifikation til årets udgave af 24-timersløbet på Le Mans, hvor der blev kæmpet til sidste minut om startplaceringerne.

Med en tid på 3:48,830 minutter sikrede Antonio Garcia sent torsdag aften den gule Corvette C7.R #63 en tredjeplads på startgridden – en omgangstid, som var knap halvandet sekund bedre end trioens bedste kvalifikation i 2018.

Ventede på det rette tidspunkt

"Det var en ret intens kvalifikation. Alle sessions havde indtil da været forstyrret af en del uheld, yellow zones og røde flag, hvilket havde gjort det svært for alle teams at sætte en optimal omgang sammen. Antonio satte en hurtig tid allerede onsdag, så vi vidste, at der var godt med fart i bilen," siger Jan Magnussen.

"Udfordringen bestod i at komme ud på det rigtige tidspunkt med de rigtige dæk, det optimale brændstofniveau og ikke mindst fri bane. Det lykkedes til sidst, hvilket var suverænt. Selvom man bestemt ikke vinder et 24-timersløb i kvalifikationen, giver det et naturligt boost til kampgejsten at vide, at vi er med helt fremme på farten," lyder det fra Jan Magnussen.