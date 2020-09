Jan Magnussen på Le Mans: Ser frem til Ferrari-debut i Frankrig

JMW Motorsport er et fabrikssupporteret og succesfuldt team, som vandt 24-timersløbet i Am-klassen i 2017 og sluttede på andenpladsen sidste år. Jan Magnussen skal dele teamets Ferrari 488 GTE #66 med to amerikanske debutanter: Den 37-årige Richard Heistand, som har gjort sig godt bemærket på den amerikanske IMSA-mesterskab med to løbssejre i 2019-sæsonen – og den 22-årige Max Root, som med sine mere end 30 podieplaceringer i den amerikanske Porsche Carrera Cup-serie har markeret sig som et af de mest lovende unge talenter på den amerikanske motorsportsscene.

Ferrari udfordret på topfart

"Det er uden tvivl et mindre setup, end jeg plejer at være med i. Men ambitionerne er lige så store, og med kørersammensætningen, teamets performanceniveau og fabrikkens tekniske backup burde vi bestemt kunne være med i kampen. Men vi er meget klogere, når sidste træning er overstået fredag," forklarer Jan Magnussen.

Det er ikke kun det pressede program og de tomme tribuner, som gør årets Le Mans anderledes end de foregående. At løbet nu afvikles i det tidlige efterår betyder flere mørke nattetimer, ligesom kvalifikationen også afvikles i et nyt format med én indledende kvalifikationssession efterfulgt af en hyperpole, hvor de seks hurtigste biler fra hver klasse får en ekstra chance for at forbedre startpositionen.

For JMW Motorsport var det Jan Magnussen, som fik opgaven at kvalificere bilen. Han forsøgte at presse Ferrari'en fredag aften, men den savner topfart på langsiderne i forhold til Aston Martin, og derfor kom han ikke med i superpole.