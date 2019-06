Formula Racing vender tilbage til Le Mans

Det bliver et glædeligt gensyn med verdens mest berømte racerbane, når Formula Racing denne uge indtager Circuit de la Sarthe. Det danske team deltog i 24-timersløbet i 2016 med en ren dansk besætning i GTE Am-kategorien, men i år gælder det Ferrari Challenge, der afvikles som opvarmning til den franske klassiker.

"Vi stiller med 15 kørere til fjerde afdeling af Challenge-mesterskabet på Le Mans, hvilket må siges at være rekord. Vi er enormt stolte af, at vores setup tiltrækker så mange kørere, og ikke mindst øger det jo vores chance for at sikre os teammesterskabet for tredje år i træk, hvilket er vores ultimative mål med deltagelsen i serien, lyder det fra teamchef hos Formula Racing," Allan Jørgensen.



Unik chance for at køre på Le Mans-banen

På Le Mans får Challenge-kørerne en unik mulighed for at køre på den samme bane, som lægger asfalt til det berømte 24-timersløb.

Den mere end 13 kilometer lange layout byder på klassiske sektioner som Tertre Rouge, Indianapolis, Porsche-kurverne og ikke mindst den kilometerlange Mulsanne-strækning, som brydes af to chikaner. Mere end 250.000 tilskuere overværer hvert år 24-timersløbet på Le Mans.