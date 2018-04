"Du må ALDRIG dreje på rattet og gi´ gas samtidig"

De første forsigtige omgange bag rattet af den blå/hvide Pescarolo sker bag vores instruktør i den røde Audi RS4 safety car. Han bygger farten op over et par omgange, trækker ind og lader mig få 10 minutter i bilen uden babysitter.

De mange advarsler mod at overvurdere egne evner og selvrisikoen på €1.500 (11.175 kr.), hvis noget går galt, lægger en vis dæmper, men det lykkes ­gradvist at få et fortroligt forhold til bilen.

Byg farten op

I løbet af de næste fem omgange bygger jeg farten op, til jeg får det ternede flag. Nu forklarer instruktøren i detaljer om min kørsel. Jeg følger ideal­linjen og rammer apex (det inderste punkt i svinget), men kører for langsomt ind i svinget. Bilerne er begrænset til 220 km/t, men det er altså også en pæn fart i en åben bil.

Med gigantiske bagdæk og bremseskiver i kulfiber er bremse­evnen ufattelig, så det er mod og ikke bremsekraft, der afgør, hvor sent man tør bremse. Løsningen er at bremse sent og hårdt, for så med det samme at slække bremsen, mens man styrer ind. Dermed bevares vægt og bremsegreb på forhjulene samtidig med, at man er klar til at gå på gassen midt i svinget.

Det sker også gradvist – giv for meget gas, og bagenden kommer som en klapperslange, der hugger.

Her er ingen servoassistance på bremser eller styretøj, og hverken ABS-bremser eller ESC-stabilitetssystem. Men når den indledende ærefrygt er overvundet, er bilen overraskende nem at køre.

Så længe du ikke kører på curbs, er overstyringen let at kontrollere – man må bare ikke slippe speederen, ændre kurs eller så meget som tænke på at røre bremsen. Hvis du kører hurtigt i et sving i en Pescarolo, har du bare at holde på!