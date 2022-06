De seneste år har racet i Le Mans været ekstremt tæt i den lille prototypeklasse. Hvordan ser det ud i år?

“Det har før været tæt, men i år er det helt vildt. Det er rekord med 27 biler i klassen. Og rigtig mange af dem har stjerne-lineups. Det bliver svært! Man kan intet justere på drivlinen med motor og transmission, men det kan vi på setup: Hvordan fjedre, afdæmpning, roll-bars, chassishøjde, pitch og alt andet på den mekaniske front er sat op. Og det gør en kæmpe forskel. Der er så mange indstillingsmuligheder, at det er svært at få det hele til at gå op over så lang en bane. Nogle gange må man give lidt i den ene type sving for at vinde i de andre.”