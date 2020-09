Status i Le Mans: Dansk motorsport er med helt fremme

Nicklas kører for italiensk Ferrari-team

Nicklas Nielsen stiller sammen med Perrodo og Collard op for det fabrikssupporterede AF Corse-team i en Ferrari 488 GTE-Am med startnummer #83. Trioen tog sejren i sjette afdeling af World Endurance Championship på Spa-Francorchamps i august, og med blot to afdelinger tilbage på den Covid-19-reviderede kalender, tilspidses kampen om VM-titlen.

"Vi har både et verdensmesterskab og et prestigefuldt 24-timersløb at tænke på denne weekend, så der er meget på spil. Og så er det naturligvis debut for mig, hvilket gør det endnu mere spændende. Jeg har kørt masser af omgange på banen i en simulator, men jeg mangler stadig at få den første tur i en rigtig racerbil. Det ser jeg virkelig frem til, og jeg glæder mig især til at oplev sektionerne omkring Indianapolis og de legendariske Porsche-kurver. Når alt kommer til alt, så er det jo bare den bane, som enhver racerkører ønsker at vinde på," forklarer Nicklas Nielsen.