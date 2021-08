Teamchef Vincent Vosse forklarede efter løbet:

“Det er ubegribeligt at komme til Le Mans som debutanter og tage sejren. Det skyldes et fantastisk holdarbejde. Vi er fulde af glæde og sorg over det utrolige resultat: Glæde over sejren, og sorg over at se #41 stoppe på sidste omgang fra en førerposition. Det er grusomt og samtidig ufatteligt heldigt, at vores anden bil lå som nummer to og var i stand til at holde konkurrenterne bag sig."

Årsagen til #41 sammenbrud var en defekt sensor på speederen, der gjorde, at motoren gik i stå og ikke kunne genstartes på trods af talrige desparate forsøg.

I stedet for en 1.-plads blev det til en 19.-plads i LMP2-klassen for Ye Yifei, Robert Kubica og Louis Deletraz

Dæmonen slår til igen

Vi kalder ham 'Dæmonen': Det er ham, der slår til, når det hele bare kører, og sejren er forude, og så BANG!

Det skete for den førende Toyota i 2016, da Kazuki Nakajima pludselig mistede motorkraft på selve målstregen på vej ud på den sidste omgang, så Porsche stjal sejren.

Det skete igen i 2018, da venstre fordæk pludselig eksplodere på den førende Corvette på sidste omgang, så de mistede sejren.

I 2012 skete der noget lignende for Jan Magnussen i Corvette, der havde kørt forrygende gennem natten og ville overhale en Porsche ved indkørslen til pitten - da Porsche-køreren pludselig besluttede, at han skulle i pit og kørte ind foran Jan, så de kolliderede og begge biler blev totalt smadret. Det fortæller Jan om her.

Få alle de fedeste tests, bilnyheder og meget mere - få 3 numre af Bil Magasinet for bare 99 kr. Aktivér dit prøveabonnement lige her!