Bag om teknikken med Michael Christensen: Dækkene betyder næsten alt på Le Mans

“Vores bil kan være lidt løs i røven ved indstyring, og det har vi svært ved at forbedre. Den kører mest effektivt med megen downforce foran, men det betyder, at den i nogle sving kan være lidt for løs i bagenden. Hvordan kan vi kompensere for det uden at gå på kompromis med den gode downforce foran? Her kan Michelin træde ind og foreslå en anden karkasse eller en anden gummiblanding, der måske kan afjælpe problemet.”

“Hvis vi bare stiller på vingerne for at få mere downforce, er problemet løst, men det går ud over effektiviteten – og dermed potentialet til at hente mere ud af bilen.”

Målet er en forudsigelig bil

Hvad er målet?

“Det er at udvikle et dæk, som opfører sig forudsigeligt. Vi kan sagtens sætte dæk på, som gør bilen hurtig på én omgang, men det nytter jo ikke noget, hvis den kører helt anderledes, så snart dækkene bliver bare lidt slidt. Vi vil gerne have et ensartet slid på alle fire dæk, for det værste er, hvis fordækkene bliver meget hurtigere slidt end bagdækkene – eller omvendt. Det giver en ubalance, og så ved man én ting: Det bliver kun værre, des flere omgange!”.