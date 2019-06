Aston Martin Valkyrie kører Le Mans fra 2021

Under den officielle fejring af 60-året for Aston Martins første sejr i 24-timers løbet i Le Mans i 1959, blev det torsdag offentliggjort, at mærket vil køre om den generelle sejr i løbet i 2021.

Tidligere torsdag havde arrangøren af løbet Automobile Club de l’Ouest (ACO) meddelt, at man åbner for deltagelse af hyperbiler i FIA World Endurance Championship (WEC). Hyperbiler er eksotiske fartmonstre som LaFerrari, Koenigsegg og Bugatti Chiron.

2021-sæsonen afsluttes på Le Mans

Aston Martin vil deltage med minimum to fabriksbiler, der bliver udviklet til 2020/21 FIA WEC-sæsonen, der starter i september 2020 og afsluttes med løbet i Le Mans i juni 2021.

I 2021 vil det være 100 år siden, at Aston Martin deltog i løbet for første gang. Det er mere end 25 år siden, at en britisk bil seneste har vundet løbet, men Aston Martin vil gøre forsøget.

Aston Martin Valkyrie er en hyperbil udviklet af Aston Martin, Red Bull Racing og partneren AF Racing.

Med WEC’s nye regelsæt for hyperbiler vil den skulle dyste mod verdens hurtigste biler. Raceren bliver en videreudvikling af gadeversionen og trackday-versionen Valkyrie AMR. Den får en 6,5-liters V12'er uden trykladning placeret midt i bilen, et letvægtschassis i kulfiber og teknologi inspireret af Formel 1.