Amerikansk mærke vender tilbage til Le Mans - her er bilen!

Cadillac har deltaget i den amerikanske sportsvognsserie IMSA siden 2017 og har scoret sejre og mesterskaber med racerbilen Cadillac DPi-V.R.

“Det er en ære at deltage i Le Mans med et ikonisk amerikansk mærke som Cadillac,” siger Laura Wontrop Klauser, GM sports car racing program manager.

“Hele teamet er spændte på at have ansvaret for at bygge videre på Cadillacs racinghistorie og på at skulle deltage i verdens hårdeste motorløb."

V8'er får hjælp fra lille elmotor

Den nye hypercar har en nyudviklet 5,5-liters DOHC V8 uden trykladning og med assistance fra en lille elmotor og et forholdsvist lille batteri. Der vil senere komme en gadeudgave af raceren, der vil lande i familien af performancebiler som CT4-V og CT5-V.

Cadillac kører test sommeren over og deltager for første gang i et løb i Rolex 24 hours Daytona i 2023.