Så er det nu! Mitsubishi sælger legendariske biler på auktion

I 1953 fik Mitsubishi særskilt tilladelse til at producere Jeep-biler under licens af Willys Company til det japanske marked. Dette eksemplar blev produceret i 1979, og blev siden hentet til England som én af otte. Bilen har rundet 30.000 km, og er altså stort set urørt.

Bilen er, udover et genkendeligt ansigt med en unik historie, også et tidligt eksempel på den militærproduktion som Mitsubishi siden har varetaget under licens. Undertiden har Mitsubishi blandt andet stået for produktionen af amerikanske F-15J og F-4EJ kampfly. Elsker man Mitsubishi uden forbehold, er dette altså et must-have til samlingen.