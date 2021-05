Mitsubishi pirrer: Får Ralliart snart et comeback?

Mitsubishi går tilbage til rødderne

Mitsubishi har netop opgjort deres finansielle år 2020, og en tilhørende præsentation ligger herefter offentligt på Mitsubishi's hjemmeside. Præsentationen indeholder naturligvis de finansielle nyheder, såsom at Mitsubishi's salg fortsat falder, og at PHEV klarer sig bedre i flere markeder.

Men hvad præsentationen også indeholder, er en plan for, hvordan Mitsubishi skal profilere sig i fremtiden. I Mitsubishi's egne ord, vil Mitsubishi øge mærkets 'Mitsubishi-hed', og altså blive mere Mitsubishi. Tolker man på billeder og grafik, hvori de blandt andet nævner, at de har udviklet elbiler siden 1964, får man et indtryk af, at de vil forsøge at skrue tiden tilbage for mærket.