TEST: Mitsubishi L200 kan det hele – men afgifterne er jo vanvittige

I Udkantsdanmark drømmer vi om en stor og fed pickup. Det bliver ikke mere bonderøv end en godt fem meter lang ladbil på 2,2 ton med dieselmotor, firehjulstræk, automatgear, grove dæk og en evne til at laste et ton og trække over tre ton på krogen.

På gule plader er en varebil som en Mitsubishi L200 ikke engang ret dyr, så hvad er problemet?

For mit vedkommende ville det være den fuldstændigt sindssyge straf for også at køre privat i varebilen, så man kan nøjes med at have én bil (misundelsesafgiften, også kaldet privatbenyttelsesafgiften).

Afgifterne sætter dig skakmat

For en varebil på mellem to og tre ton som dén her er afgiften 6.250 kr. om året, som skal lægges oveni ejerafgiften på 9.400 kr.. Det giver en samlet årlig ejerafgift på 15.650 kr.

Hertil skal lægges høje afgifter på diesel­olie, finansiering og forsikring – det er gak-gak. Især hvis du skulle være en af de Bil Magasinet-læsere, der af og til har brug for at trække tunge køretøjer som en Bobcat eller en hestetrailer. Så er du skakmat.