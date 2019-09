Mitsubishi får overraskende comeback med pickup, der er til at betale

Hvor

Bil Magasinet er inviteret af Mitsubishi til den internationale pressepræsentation af sjette generation af pickuppen L200. Det foregår i og omkring Malaga i det sydlige Spanien med en længere afstikker på rustikke grusveje og decideret offroad-kørsel i en naturpark mellem Malaga og Granada, der normalt er afspærret for offentligheden (der var indhentet tilladelse af de spanske myndigheder til at køre der). Temperaturen er 28 grader.

Hvad

Pickuppen L200 er særdeles vigtig for Mitsubishi, der er presset på både det globale og det europæiske marked efter kriseår i Japan med eftervirkningerne af det store jordskælv i 2011.

Mitsubishi L200 er placeret i 1-ton klassen, hvilket vil sige, at lasteevnen er omkring et ton. I Europa føres klassen an af Ford Ranger, der sælger mere end 50.000 eksemplarer om året. Herefter kommer trekløveret Nissan Navara, Toyota Hilux og Mitsubishi L200.

L200 har udvendigt lad, og fås fortsat som single cab (som kaldes club cab) med to døre og to sæder, og som double cab med fire døre og fem sæder. I Danmark bygges den om til varebil på grund af de sindssyge afgifter for store biler – den bliver simpelthen for dyr som personbil. Det vil dog være muligt at bestille den på hvide plader hos forhandleren – så får man den originale bil, som den fremstår fra fabrikken i Thailand.

Bilen har altid dieselmotor og fås med bag- eller firehjulstræk, og med manuelt eller automatisk gear. Der kan også tilkøbes et mekanisk spær på bagakslen. Bladfjedre bagtil er bevaret for høj lasteevne, men består nu af seks blade mod tidligere fem.