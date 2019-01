80'erne kommer, og Mitsubishi Starion er med i front!

Ud at køre med de skøre...

Starion-modellen kom til verden i 1982, og var Mitsubishi's bud på en 2-dørs sportsvogn med plads til to voksne og to børn. Dengang var der rigeligt med japanske konkurrenter i form af Mazda RX-7, Toyota Supra og Nissan's Z-modeller for bare at nævne nogle få. Starion blev aldrig den mest populære i flokken, men alligevel er det en af dem, der virkelig har sat sig på min nethinde. Måske er det fordi, den var med i filmen Cannonball Run II (som jeg har set omtrent 951 gange...), hvor den blev kørt af Jackie Chan og Richard Kiel, der blev mest kendt i sin rolle som "Jaws" i 007-filmen, The Spy Who Loved Me.

Noget af det særlige ved Mitsubishi Starion var, at den fandtes både med smalle og brede skærme. Udgaven med de smalle skærme var skabt til Japan, hvor de mindre dimensioner gjorde, at den kunne komme i en lavere skatteklasse. Senere kom Starion med et sæt brede og kantede skærme, som virkelig gav den karakter – i hvert fald hvis du spørger mig.