Vildeste MINI nogensinde, får over 300 hk

Ikon gennem 60 år

De første Mini’er rullede ud fra fabrikken i 1959, og den lille praktiske bil, blev hurtig et ikon. Navnet “John Cooper Works” stammer fra den britiske racerkøre ved samme navn. Han var manden der udviklede den første Mini Cooper S, som resulterede i, at den lille bil vandt det prestigefyldte Monte Carlo Rally i 1964, 1965 og 1967.

Efter BMW overtog Mini tilbage i 2000, har man valgt at bibeholde ‘Cooper’ og ‘John Cooper Works’ til sine hurtige modeller.

Konceptbilen Mini John Cooper Works GP Concept havde et udpræget sportsligt design, da den blev præsenteret. Præcis som i den første Mini Cooper Works GP, var bagsæderne sløjfet. Den havde store spoilere både foran og bagpå, en markant tagspoiler og et omfattende brug af lette materialer. Hvor meget, der bibeholdes på den produktionsklare udgave, vides ikke endnu.

Testes på racerbanen

Frem mod lanceringen i 2020 skal Mini John Cooper Works GP testes og udvikles på racerbanen. Her skal erfaringer fra tidligere udgaver bruges sammen med motorsportseksperter. Alt dette gøre for, at bilen til sidst kan står med titlen, som den hurtigste forhjulstrækker på Nürburgring. En rekord der pt. tilhører Honda Civic Type R, som kørte rundt på 7:43.8 sekunder