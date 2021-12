Hele molevitten sidder oven på en Bilstein-affjedring, der er indstillet af Oselli. Bilstein-undervognen er forbundet til et sæt 13" alufælge, der er svøbt i et sæt Yokohama Advan A539 sommerdæk.

At den leveres med sommerdæk er måske ikke helt logisk - den første ud af i alt 60 biler, som David Brown leverer for at fejre Mini'ens jubilæum, skal nemlig leveres et sted her i Skandinavien.