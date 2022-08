Nyt design til Mini: Har de smadret det klassiske look?

Respekt for traditionerne og et moderne tvist

Den traditionelle tilgang sejrer, når det kommer til interiøret, som er skåret ned til det absolut mest essentielle, med en tanke til den oprindelige Mini, der blev designet ud fra samme principper tilbage i 1959.

Måden Mini har gjort dette muligt er denne gang er gennem digitalisering, som medfører et minimalistisk design, som samtidig med at være "back to basics" skulle maksimere oplevelsen.

Der er ikke nogen fancy detaljer om forskellige materialer - dog er kabinen skabt i samme særlige farve- og materialevalg, som det er set tidligere.

Samspillet mellem de digitale løsninger og det minimalistiske udtryk skal udvise en respekt for fortiden og en fremtidsorienteret vision.

Inkluderet i fremtidsvision er et fokus på elektrificering og Mini vil i 2030 være et rent elektrisk mærke. Vejen til det mål indebærer, at der fra 2025 ikke vil bliver lanceret flere biler med forbrændingsmotorer fra Minis side.

Den nye Mini Concept Aceman skal eftersigende lanceret i en gadeversion i løbet af 2024.