Mød Østrups Mini: Redaktionen er blevet en humørbombe rigere

Ung mand i gammel bil

Jeg faldt uskyldigt og dybt for Mascot’en, der har fejret dobbelt så mange fødselsdage som jeg. Aldersforskellen er dog ikke noget, der skiller os. Tværtimod elsker jeg min Mini for dens simplicitet og unægtelige ærlighed. Den møder mig i det rene ingenting, og det er her, hvor jeg mærker resonansen mellem bilen og mig, at jeg både kan være tilstedeværende og altid på vej videre. De karakteristiske hvinelyde fra gearkassen, den lave tomgang, tyngden i styretøjet og bilens gåpåmod i svingene. Jeg var helt solgt!

Til gengæld lærte jeg over sommeren, at selv en perfekt veteran har skavanker. Først da bremsecylinderen tabte trykket og reducerede mine bremser til pynt. Det tog et reparationskit og et par sene aftener at få skilt cylinderen ad og sat sammen igen med friske pakninger. Herefter kunne bilen bremse, men kort tid efter kunne den ikke starte – ironien er ikke til at overse, vel?

Det var heldigvis en nem operation, for efter fire rensede tændrør var problemet løst. Tændrørene var angiveligt sodet til af for meget choker, og med bøjet hoved må jeg påtage mig skylden for den begynderfejl.

At købe Mini’en føltes som at tage pis på min egen snusfornuft, en følelse, der hurtigt blev afløst af barnagtig glæde og lykkerus bag rattet. Ganske vist er det ikke moment og hestekræfter, der skaber oplevelsen, men det er bedøvende ligegyldigt. For det handler netop ikke om fart, om 0-100 km/t og omgangstider i min Mascot. Det handler om at mærke humøret, der gennemsyrer bilen og smitter af på alle i nærheden.