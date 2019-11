Den ondeste MINI til dato!

Stadig udstyret med forhjulstræk

Motoren i Mini John Cooper Works GP kender vi allerede fra den nye BMW M135i. Det er 2-liters, firecylindret turbomotor på 306 hestekræfter og et drejningsmoment på 450 Nm.

Kræfterne bliver sendt ned i asfalten via en 8-trins automatgearkasse med differentiale på forhjulene. 0-100 km/t er overstået på 5,2 sekunder og speedometer stopper først 265 km/t.

Undervognen er sænket 10 mm i forhold til en almindelig Mini JCW, derudover har den fået specielle motorophæng. Den har selvfølgelig også fået monteret en speciel sportsudstødning, som nok skal sikre knald og brag.

For at sikre maksinal bremseevne er Mini JCW GP udstyret med et sæt store 360 mm ventilerede bremseskiver på forakslen. Mini JCW GP leveres med 18” aluminiumsfælge som standard.