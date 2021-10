Mini Cooper SE er en sjov elbil

Elbiler er tunge på grund af ­batteriet, så hvad stiller man op, hvis man er kendt for at producere biler, der er lette på tæerne? Hos BMW Group har de næsten 10 års erfaring med den sære og charmerende BMW i3, så da datterselskabet Mini skulle udvikle en elbil, lagde de en elmotor i en Mini Cooper i stedet for at bygge en helt ny model. Den hedder Cooper SE og bygges på samme samlebånd i Oxford, England, som de fossildrevne varianter, mens batteri og elektroniske komponenter stammer fra BMW i Tyskland. Elmotoren er bygget sammen med styreenheder til elektronikken og en direkte drivline til forhjulene, og litiumbatteriet på beskedne 33 kWh er delt op i 12 celler i en kraftig T-formet stålramme i bunden af bilen.

Er den så sjov at køre? Ja! Vi har en del småture i København og omegn i løbet af testugen, og her zigzagger den kække grønne frø gennem trafikken, så det er en fornøjelse. Mini har bevaret den klassiske Mascot-fornemmelse med lodrette ruder, så man har fornemmelsen af en lille bil – modellen er dog vokset så meget gennem årene, at jeg sidder godt foran på trods af mine 190 cm.