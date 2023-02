ENDELIG kommer der en topløs elbil mere på det danske marked!

Eldrift er perfekt til åbne biler: Biltypen er ikke lavet til performance-kørsel på en bane eller en snoet vej, og batteriet i bunden kan gøre det ud for den forstærkning, men ellers er nødt itl at lave i konstruktionen for at kompensere for den manglende stivhed i toppen.

Mini meddeler, at der går en eldrevet Cooper med stofkaleche i produktion i 999 eksemplarer.

Gokart-følelse i åben Mini

”For tre år siden lancerede vi den fuldelektriske MINI Cooper SE, og i dag er hver femte Mini, der sælges i Europa, den fuldelektriske version. Det har ansporet os til en serie af Mini Cooper SE Cabrio. Jeg er glad for, at vi kan tilbyde 999 Mini-kunder en ekstraordinær og eksklusiv gokart-følelse under åben himmel,” siger Stefanie Wurst, som er øverste chef for det britiske bilmærke.

Mini Cooper SE Cabrio fås i Enigmatic Black eller White Silver. Dørhåndtag, emblemer samt rundt om for- og baglygterne er i Resolute Bronze. Mini-logoer og modelbetegnelsen er i matchende Piano Black.