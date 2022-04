Skru op! Denne Mini er sød musik for rockfans

Gammelt møder nyt

Bliver ukristelig dyr

Takket være en forholdsvis lav vægt på under 800 kg stormer David Brown Mini Remastered Marshall Edition til 100 km/t på 8,9 sekunder, og topfarten er 145 km/t. En skrabet letvægts-Mini er der dog ikke tale om – kabinen byder på lædersæder, stort musikanlæg, højttalere i dørsiderne og moderne indslag som en trådløs opladestation til f.eks. høretelefoner i handskerummet. LED-lygter, elruder og nøglefri start fuldender billedet af en klassisk bil, der fra A til Z er gennemgået med et ønske om at opdatere den til 2022.Alt dette må være sød musik (tøhø) for enhver med forkærlighed til Mini og forstærkere, men det bliver uden tvivl ingen billig fornøjelse at sætte sig bag rattet af en David Brown Mini Remastered Marshall Edition. Prisen for Mini’en, der fremstilles i 60 eksemplarer – helt på linje med jubilæet der fejres, er endnu ikke meldt ud – men tidligere specialvarianter af Mini’er fra David Brown har kostet omkring 100.000 pund, svarende til 885.000 kr., uden danske afgifter.