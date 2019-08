Første test: Verdens hurtigste Mini

Hvor hurtig er den?

Meget, for at sige det kort. 0 til 100 km/t klares på 4,9 sekunder, hvilket ikke bare er hele halvandet sekund hurtigere end forgængeren, det er også nok til at køre fra en Porsche 718 Cayman.

Derudover er JCW Clubman den første model fra Mini, der er hurtig nok til at have behov for en elektronisk topfartsbegrænser – og en tur på et øde stykke Autobahn under testen bekræftede, at begrænsningen er nødvendig, hvis ikke Mini’en skal rende hurtigere end 250 km/t.

Hvem er konkurrenterne til Clubman JCW?

Antallet af kunder til en lille, 300-hestes semipraktisk premiumstationcar med nuttet retrodesign er selvsagt begrænset herhjemme, og derfor er det også sparsomt med direkte konkurrenter.

Andre premiummodeller, der forsøger at balancere stil, praktik og power i samme prisklasse, kunne være BMW X2 M35i eller Audi SQ2, der med deres SUV-look dog nok ligger endnu tættere på den ligeledes nye Mini Countryman JCW.

Derfor ser jeg Mercedes’ nye CLA AMG 35 Shooting Brake som bedste bud på et direkte Clubman-alternativ med 306 hk og gennemført design til omkring 700.000 kroner.