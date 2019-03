Få fingrene i en af de sjoveste biler, MINI nogensinde har lavet

Bygges kun i 2.000 stk.

Tallene er én ting, oplevelsen en anden. Kontakten med vejen er fantastisk, du føler hele tiden, at du har fuld kontrol med bilen (hvis ikke, hjælper den standardmonterede ESP dig tilbage på rette vej), og fordi du sidder så lavt, er oplevelsen så meget mere intens. Det her er en bil, som er skræddersyet til entusiaster.

Det er sjovt i lyskrydset, men det er på de små snoede veje, at Mini GP for alvor viser, at den er speciel. Sving tages med hastigheder, som du ikke troede muligt, og hele tiden er det dig, der bestemmer. Normalt brokker vi os altid over manglende kræfter i en bil, men her savner du intet.

Den lille bodybuilder kan da heller ikke sammenlignes med andre biler. Som sagt skal du leve uden ­bagsæde, aircondition er ekstraudstyr (gratis, men alligevel), og pladsen er under al kritik. For de samme penge kan du køre Golf R32, Focus ST eller Astra OPC (eller Audi A6 for den sags skyld). Stort set samme præstationer, mere plads og udstyr, men ingen steder får du samme ejerglæde.

Den produceres kun i 2.000 eksemplarer (hos Bertone i Italien), og kun tre af disse kommer til Danmark. Respekt til dem, som smider 625.000 for at få bilernes svar på sidste skoledag: Vildere, sjovere, dyrere... og så ellers bare ud af vagten.