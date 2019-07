Danske priser på Minis første elbil

Hvor ny er Mini Cooper SE egentlig?

Den elektriske Mini er i korte træk en ombygget Mini Cooper 3-dørs. Under huden har den naturligvis lånt meget af teknologien fra BMW i3. Det vil sige et batteri på 32,6 kWh, der giver elmotoren en ydelse på 184 hk og 270 Nm. Rækkevidden er ikke helt på plads endnu, men Mini forventer mellem 235 og 270 km på en opladning.

Præstationerne er vi til gengæld sikre på. Cooper SE når 100 km/t på 7,3 sekunder og er begrænset til 150 km/t så at batteriet ikke drænes alt for hurtigt. Når batteriet alligevel løber tør for strøm kan det lades med 50 kW til 80 % på 35 minutter.

Designet på den elektriske Mini skiller sig ud ved Mini Electric logoer rundt omkring på bilen. Blandt andet på ladeporten, der er placeret præcist, hvor brændstofdækslet sidder på den almindelige Mini. Kølergrillen er desuden skærmet af og omkranset af en distinktiv farve.