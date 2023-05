Den første elektriske cabriolet har alvorlige handicaps

Den første rigtige elektriske cabriolet

Lad os lige slå fast én gang for alle, at en ægte cabriolet er en bil, der når taget er nede, udelukkende har en forrude stående frit fra karossen. Bare lige Inden du begynder at hidse dig op over overskriften og råber Fiat 500e Cabriolet og Tesla Roadster (det er derfor, den hedder Roadster).

Så tillykke til Mini, I er den første bilproducent, der sender en serieproduceret elektrisk cabriolet på markedet. Nuvel – serien er kun på 999 biler, elbilskonstruktionen er moden til mimrekort og prisen er vanvittig. Men det ændrer ikke på, at I er først over målstregen.