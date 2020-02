Brexit får store konsekvenser for udviklingen af specielt én britisk bilmodel

Produceres i Oxford

Mini produceres i øjeblikket på to fabrikker. Den ene ligger i britiske Oxford, hvor de netop er igang med at færdiggøre den nyeste elektriske variant af Mini, mens den anden er placeret i byen Born i Holland. Når en ny generation af Mini'en skal produceres, vil det kræve store investeringer i begge fabrikker, men ifølge BMW er det for risikabelt at lave de investeringer, før der er større klarhed omkring eventuelle skatter eller afgifter, der kommer på produkterne. Før de kender dem, er det umuligt at regne ud, om der kommer sorte eller røde tal på bundlinjen. Udmeldingen kommer samtidig med, at BMW i marts sidste år meldte ud, at de skulle spare op mod 12 mia. euro frem til 2022, så der er pt. ingen grund til at tage unødige risici.

BMW melder dog, at hvis fremtidens afgifter på varer, der forlader England, vil ligge i omegnen af nul til fem pct., vil det ikke ændre markant ved mærkets forretningsmodel. Bliver det mere end det, er det ikke til at sige, hvad der kommer til at ske. Mini eksporterer 55 pct. af deres produktion fra England og til resten af Europa.