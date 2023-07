Kan det betale sig at købe bundskraberen?

Mangler er en fordel

Noget af det, der ofte er røget ud i de skrabede varianter, er sikkerhedsudstyr, og MG 4 er ingen undtagelse. Normalt er det altid en ulempe med mindre sikkerhedsudstyr, men jeg hælder til at sige, at det lige i MG 4’erens tilfælde er en fordel.

I Nordic må du nemlig nøjes med en vognbaneassistent, der brokker sig, hvis du er ved at krydse linjen, i stedet for en decideret vognbaneholder, der aktivt hjælper dig med at holde banen.

Og det er kun godt, for MG’s vognbaneholder er decideret rædderlig at køre med. Med pludselige ryk forsøger den at vriste rattet ud af hænderne på dig, og til tider er der ingen sammenhæng mellem MG’ens opfattelse af vejbanens forløb og virkeligheden. De fleste ville helt sikkert ende med at slå den fra, og så er det trods alt bedre med vognbaneassistenten.

MG 4 Luxury er også udstyret med en række kameraer, der vises på skærmen, hver gang du blinker. Men billedet er i dårlig opløsning, det kan ikke fjernes og dækker over navigationen. Så heldigvis slipper du også for det i Nordic.