Er det her en billig, elektrisk GTI?

Fokus på køreegenskaber og sport

Det er ikke svært at se, at MG har haft sport i tankerne, da de designede MG4. Tag bare den fordybning i frontklappen, der kunne ligne et lufthul til køling, eller den spøjse dobbelt-spoiler, som hænger ud over bagruden fra taget.

Ifølge MG forsætter de sportslige detaljer også under huden. De kinesiske ingeniører har sørget for, at MG4 får en afstemt vægtbalance på 50:50, og sidst men ikke mindst, bag- eller firehjulstræk. Desuden kan MG4, alt afhængigt af motorvalg, også blive rimelig kvik.