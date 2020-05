MG's elbil er allerede landet i Danmark og til kun 219.995 kr. ligner den et slagtilbud!

5 stjerner af EuroNCAP til MG ZS EV

MG ZS EV er også netop blevet crashtestet af EuroNCAP, hvor den opnåede de maksimale fem stjerner.

Følg med på bilmagasinet.dk og husk at starte dit abonnement på Bil Magasinet i sin trykte form i dag ved at klikke hér! På den måde kan du følge med, så snart vi får mulighed for at teste MG ZS EV på dansk jord.