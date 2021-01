MG stemmer ind med elektrisk sportsvogn

Men selvom den sagtens kan beskrives som både Mazda og Jaguar, så er bilen alligevel nået fint i mål med at definere sig som de øvrige MG'er. Grillen er umiskendelig, hvis man kender til ZS EV, og lygternes halvmåne af LED-lys gør, at man ikke er tvivl om, at bilen er fra MG.

Det tekniske

Alt vi kender til det tekniske indtil videre, er imponerende nok. MG lover en 0-100 km/t tid på under 4 sekunder. Det skal realiseres af mærkets egne batteri- og motorløsninger: 2 elmotorer, én til hver aksel, og et batteri, der skal give bilen en rækkevidde på lidt under 500 km.

Kigger vi på det danske marked har MG kun én anden elbil: På ZS EV er rækkevidden noget under standarden med sølle 263 km. Skal den nye sportsvogne kunne konkurrere med mærker som Tesla og Jaguar, så skal rækkevidden altså skubbes væsentligt op.