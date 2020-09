MG er i Danmark, og nu kommer en endnu større SUV til

Kinesisk britte

MG har siden 2005 været kinesisk ejet. I 2007 blev mærket opkøbt af den delvist statsejede bilkoncern SAIC, som er Kinas største bilproducent.

Efter overtagelsen har SAIC udviklet helt nye bilmodeller, som intet har med tidligere MG-modeller at gøre. Men SAIC har de fulde rettigheder til navn og logo. SZ-navnet blev også brugt til en MG-model under britisk Rover-ejerskab, og ved lanceringen af den nye model, henviser mærket forsat til de historiske aner.

Den henvisning giver faktisk mening i Danmark, for det var også Nellemann-koncernen, der under Domi-navnet fik MG til Danmark første gang for lidt over 90 år siden. Siden solgte koncernen mere end 20.000 MG’er i Danmark