Se billederne: Ikonisk sportsvogns-mærke fremviser el-roadster

800 km og tre sekunder til 100

MG Cyberster ikke bare en designøvelse for MG's internationale designteam. Det er også en erklæring om, at MG er klar til at tage verdens konkurrenter med storm, når det kommer til el.

Og det er en overbevisende salgstale.

Hvis MG's løfte holder vand, så skal MG Cyberster nemlig have en rækkevidde på 800 km, 5G-opkobling og være selvkørende på niveau 3. Det betyder altså en stort set selvkørende sportsvogn. Man kan undre sig over, at en sportslig bil skal overlade kørslen til andre end føreren, men som målestok for MG's ambitionsniveau fungerer funktionen godt. Audi A8 er den første produktionsbil til at opnå niveauet, mens mærker som Tesla og Honda lover, at de følger trop i de kommende år. MG melder sig altså ind i en teknologi-krig med hård konkurrence.

I forbindelse med konceptet har Carl Gotham, direktør hos SAIC Design Advanced London udtalt følgende: “Cyberster er en dristig erklæring, der rækker ind i MGs fremtid og samtidig berører mærkets arv, men vigtigere endnu bygger den på MGs banebrydende teknologi og avancerede design. Sportsvogne er livsnerven i MGs DNA, og Cyberster er et enormt spændende koncept for os.”