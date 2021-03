Den første elektriske stationcar er på vej til Danmark!

0-100 som en Mustang

Marvel R følger de mest moderne teknologiske trends med monteringen af hele tre elektriske motorer på topmodellen: To motorer driver bagakslen, mens en enkelt har til opgave at trække forakslen. Samlet yder de 288 hk, med et moment på hele 655 Nm, der er nok til at trække SUV'en til 100 km/t på bare 4,9 sekunder - præcis som en Ford Mustang med V8.

V8-brølet er dog ikke det eneste, du kommer til at savne på elbilen, for trækkapaciteten er relativt lav, momentet taget i betragtning: Du må nemlig kun trække 750 kg.

Kører du som en WLTP-testkører, kan du forvente at ramme 400 km, inden bilen skal tilsættes strøm. Her følger Marvel R også den moderne standard, og tager strøm i både AC og DC. Bruger du AC, som derhjemme, kan du forvente maksimalt 11 kW, men tager du derimod en pause ved en DC-hurtiglader, kan bilen nå op på 80% inden for 30 minutter.