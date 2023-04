MG viser åben, elektrisk sportsvogn - på vej til Danmark

Det tekniske

Vi ved ikke så meget om det tekniske, andet end at den er elektrisk og "højtydende". MG snakker om at bringe den sportslige arv tilbage. Med konceptbilen fra 2017 lovede MG en række ting, der ville være et nybrud for mærket, hvis de blev opfyldt.

Det gælder bl. a. en 0-100 km/t tid på under 4 sekunder. Der skal realiseres af mærkets egne batteri- og motorløsninger: 2 elmotorer, én til hver aksel, og et batteri, der skal give bilen en rækkevidde på lidt under 500 km.