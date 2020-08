10 legendariske biler fra MG som på hver sin måde ændrede verden

MG er tilbage i Danmark med den nye og billige elbil kaldet ZS EV. Og selv om den måske ikke lige får blodet til at pumpe, så har MG stået bag en lang række fantastiske biler. Derfor bruger vi artiklen her til at kigge på 10 MG-modeller, der var med til at ændre verden, og den første er denne.

1 | MG EX257

I 2001 ville MG lave et comeback i 24-timers Le Mans. Derfor fik de firmaet Lola til at udvikle to racerbiler, som kunne stille op i klassen LMP675, hvor bilerne skulle veje mindst 675 kg. Motoren var lille og hårdtpumpet og ikke perfekt til langdistanceløb. MG blev derfor en smule til grin, da den ene bil udgik efter 30 runder, mens den anden gav op et par timer senere.