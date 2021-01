Vred Mercedes-ansat smadrer 50 biler med bulldozer

Manden er arresteret

Hans vrede resulterede heldigvis ikke i nogle tilskadekommende. Han er blevet arresteret og venter at blive sigtet for ødelæggelse af privat og offentlig ejendom.

At han ikke nåede produktionsfaciliteterne betyder, at fabrikken ikke behøver at lukke ned og at fyringerne stadig vil ske. Nu med denne medarbejder øverst på listen.