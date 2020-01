Vild med E-klasse? Mercedes viser dig næste generation af luksusbilen

Ny Mercedes E-klasse på vej

Den nuværende Mercedes E-klasse blev præsenteret i 2016, så rutinemæssigt skal den have en revision i 2020. Mercedes siger selv, at der er tale om et omfattende facelift, og understreger det ved at præsenterer billeder af en kamufleret bil.

Den færdige bil vises formentlig på biludstillingen i Genève først i marts, og reelt er der tale om en mindre revision samt en nye motor, som dog kendes fra andre Mercedes-modeller.

Den nye E-klasse skal dog nok være til at få øje på, når camouflagen bliver taget af. Både front og hæk-partiet er ændret med nye lygtedesigns og LED-lys, der angiveligt giver E-klassen større lighed med coupé-udgaven CLS.

Derudover er den største ændring, at E-klasse kommer med nye 4-cylindrede motorer og en opgraderet version af den 6-cylindrede motor med 48 volts mild hybrid system, som allerede kendes fra tidligere.

Indvendig præsenterer Mercedes et nyt rat, med to dobbelt tværgående eger, som giver mulighed for endnu flere kontakter og touch controls på rattet, men rattet er ekstraudstyr i forbindelse med en AMG-version.

Derudover er infotainmentsystemet opgraderet, og det såkaldte MBUX-system, der giver mulighed for at tale med infotainment-systemet, er også blevet bedre. Desuden fås E-klassen nu også med mulighed for at udnytte den nye ”Car-to-X” teknik, som er et system, der sætter bilen i stand til automatisk at kommunikere med andre biler og vejudstyr under kørslen.