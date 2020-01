Varebilen Vito leverer formidabel komfort – men det betaler man også for

Jeg sætter nøglen i hullet bag rattet, drejer, trykker på start-knappen og kører ind mod centrum af København med et læs af pakker, som skal leveres til diverse mediebureauer - et godt udgangspunkt for at finde ud af, hvordan denne vogn klarer sig, når gaderne bliver smalle og tidsrammen presset.

Det står klart fra første indtryk, denne varevogn vil gerne imponere. Det såkaldte multifunktionsrat er magen til det, man kender fra nyere Mercedes-Benz personbiler. Det har skiftepaler, så du kan lege Lewis Hamilton med den 7-trins automatiske gearkasse, og selvom det er et simpelt trick, virker det. Bilen føles som en rigtig Mercedes-Benz.

Selv om kabinen bugner af plastik, er det for det meste den lidt tykkere, mindre fimsede slags, toppet med kunstlæderindtræk og for en varevogn er det egentlig mere end man behøver, hvis den alligevel kan se frem til at blive besat af snavset arbejdstøj og butterdejs-fedtede fingre.

Effektiv kommunikation med min telefon

Det er Mercedes-Benz som vi kender dem, der er gjort lidt ekstra for at føreren og passagerne skal føle sig i centrum.

Som multimediecentral og hjælp til navigationen sidder en 7” trykskærm i centrum. Den ser ikke specielt prangende ud og er omgivet af plastikknapper i en plastikramme, men processoren og programmeringen, som driver den, har lave reaktionstider, så det fungerer godt.

Jeg bruger Google Maps på mobilen og dette understøttes af Apple Carplay. Inden jeg satte mig bag rattet, havde jeg tastet den første adresse ind, og lige så snart jeg koblede den på en af de to USB-porte i front, åbnede Carplay min destination i Google Maps. Med et enkelt tryk var jeg på vej – det er smart, nu hvor mobilerne for alvor er blevet bandlyst under kørsel.