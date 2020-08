Überklasse!! Derfor er Mercedes 600 elsket af banditter og præsidenter

Elsket af banditter og kendisser

De personer, som var allermest vilde med den mastodontiske Pullman, var rækken af diktatorer: Fidel Castro, Idi Amin, Saddam Hussein, Kim Il-sung og Kim Jong-il havde allesammen en eller flere Mercedes 600 Pullman i garagen, og det er blot for at nævne nogle få. Også præsidenter, paver, film- og musikstjerner faldt pladask for den monstrøse tysker. Det er egentlig let at forstå deres forelskelse i køretøjet, for der findes ingen andre biler i verden, der signalerer magt, som en Pullman med sit kompressor-tågehorn trykket i bund.