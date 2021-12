Tyske myndigheder giver Mercedes-førere lov til at slippe rattet i køkørsel

Inden Tesla-folket bliver oprørt over at vi skriver, at Mercedes er de første, der har lov til at anvende såkaldt betinget automatiseret kørsel i offentlig trafik, så skal vi lige understrege, at der er forskel på at udbyde udstyr i en bil og rent faktisk have tilladelse til at anvende det.

S-klasse kører sig selv i køkørsel

Mercedes-Benz er den første bilproducent, som er klar med et system, som muliggør førerløs kørsel Level 3, og som opfylder lovkravene FN-regulativet om automatiseret kørsel, UN-R157.

Det baner vejen for, at et sådant system kan tilbydes internationalt, forudsat at nationale lovgivninger tillader det. Alene i EU vil det kræve 27 forskellige godkendelser af systemet, fordi hvert medlemsland har deres egne regler for trafik.

Op til 60 km/t på Autobahn

Tyskland vil være foregangsland i udviklingen mod førerløs kørsel med indførelsen af en ny lov om netop Level 3-systemer, som blev vedtaget i 2017.

I første halvdel af 2022 vil de første kunder kunne købe en S-Klasse, som under visse betingelser kan køres i førerløs tilstand med op til 60 km/t. Systemet kan anvendes i tæt trafik på egnede motorvejsstrækninger i Tyskland ved eksempelvis køkørsel.



En S-klasse og mange andre biler kan allerede i dag køre sig selv i køkørsel, og Tesla Model S kom med det allerede i 2013. Nyheden er, at der gives tilladelse til at lade bilen overtage arbejdet uden at man har hænderne på rattet.